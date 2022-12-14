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Туреччина з початку року вводить податок на проживання для туристів
14:17 14.12.2022 |
Починаючи з 1 січня 2023 року в Туреччині набуває чинності податок на послуги з ночівлі в готелях, мотелях та базах відпочинку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg HT.
Зазначається, що податок планували ввести в дію ще 1 квітня 2020 року, однак ідею відклали на 2 роки через пандемію коронавірусу.
Об'єктами оподаткування визначені послуги з ночівлі які надаються в:
* готелях;
* мотелях;
* базах відпочинку;
* хостелах;
* пансіонатах;
* кемпінгу;
* шале;
* гірських будинках.
Ставка податку встановлена у розмірі 2%.
Водночас від оподаткування звільняються послуги, які надаються студентам у студентських гуртожитках, хостелах та таборах.
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