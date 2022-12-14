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АНАЛІТИКА

В Іспанії викрили схему відмивання російських грошей, пов'язаних зі справою Магнітського

 

В Іспанії викрили злочинне угрупування, що займалося відмиванням брудних грошей з РФ, пов'язаних зі справою Магнітського. 

Про це повідомляє Європол, пише "Європейська правда". 

Члени групи, як вважають, провели через банківські рахунки у Європі мільйони євро, а далі купували на них нерухомість в Іспанії. 

Іспанські слідчі за підтримки Європолу та Євроюсту ідентифікували групу громадян Росії, які цим займалися, та низку компаній-прокладок, які не здійснювали реальної підприємницької діяльності.

Брудні гроші надходили або на рахунки цих осіб, щоб вони купували нерухомість, або до іспанських агентств зі значними зв'язками із російською громадою в Іспанії, щоб вони купували об'єкти в інтересах клієнтів.

На цей час конфіскували вже 75 об'єктів по всій території Іспанії загальною вартістю близько 25 млн євро, принаймні деякі з них - на Канарських островах. Повідомляють про одного затриманого. 

Нагадаємо, на початку грудня у Європолі заявили про ліквідацію "суперкартелю" наркоторговців, що діяв у шести країнах і контролював третину торгівлі кокаїну в Європі.
 

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