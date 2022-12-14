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Рада ЄС і Європарламент попередньо погодили план збільшення енергонезалежності блоку
13:27 14.12.2022 |
Перемовники від Ради ЄС та Європарламенту попередньо погодилися з пропозицією, що має на меті збільшити енергетичну незалежність країн блоку, зокрема від Росії.
Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".
Перемовники досягли згоди щодо пакета пропозицій під назвою REPowerEU, мета якого - підвищити стратегічну автономність країн ЄС шляхом диверсифікації постачання і додаткових заходів безпеки. Країни-члени зможуть додати цей розділ до своїх планів відновлення у рамках програми NextGenerationEU та отримувати кошти з неї на відповідні заходи.
Серед іншого, план передбачає підвищення енергоефективності будівель, зменшення викидів вуглецю від промислової діяльності, збільшення частки використовуваної енергії з відновлюваних джерел; покращення енергетичної інфраструктури задля забезпечення постачання необхідних об'ємів газу, у тому числі СПГ, та диверсифікації постачань; можливість запитувати фінансування на такі ж заходи для нафти для країн-членів, які мають виняток із загальних правил через особливу залежність від сирої нафти і географічне розташування; вирішення труднощів обміну енергією в межах країни або між країнами ЄС; заходи для стимулювання скорочення попиту на енергію; зменшення викидів парникових газів від роботи транспорту; заходи підтримки споживачів, у яких витрати на комунальні платежі забирають непомірно велику частку доходу.
60% програми фінансуватиметься з Фонду інновацій, решта - з коштів, пов'язаних з дозволами на викиди (ETS). Розподілятимуть їх за формулою, що враховує політику вирівнювання регіональних диспропорцій між країнами, залежність країни-члена від викопного палива та зростання вартості інвестицій.
Домовленість наразі є попередньою - як підґрунтя для успішного затвердження Радою ЄС і Європарламентом.
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