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АНАЛІТИКА

Доходи РФ від продажу нафти впали в листопаді через знижки на барелі, – МЕА

 

Доходи Росії від продажу нафти впали в листопаді до другого найнижчого рівня цього року, оскільки зростання експорту не змогло компенсувати зростання знижок на барелі в країні.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

За оцінкою МЕА, Росія заробила близько $15,8 млрд від продажу нафти минулого місяця. Найнижчий місячний дохід цього року склав $14,7 млрд у вересні, що відповідало середньому показнику 2021 року.

Експорт енергоносіїв є єдиним найбільшим джерелом доходу для російського бюджету, і західні країни прагнуть зменшити потік грошей, який фінансує війну РФ в Україні.

Зменшення доходів у листопаді відбулося через те, що ціна намарку нафтиUrals, ключову російську експортну нафту, знизилася до приблизно $43 за барель на початку грудня.

За даними МЕА, минулого місяця російський експорт сирої нафти та продуктів зріс до 8,1 мільйона барелів на день, що є найвищим рівнем з квітня. Однак нові санкції, які набули чинності в грудні, можуть змусити країну скоротити видобуток приблизно на 400 тис. барелів на день, повідомляє агентство.

МЕА прогнозує подальші втрати в першому кварталі після того, як ЄС заборонить імпорт російських нафтопродуктів, при цьому видобуток знизиться приблизно на 1,8 млн барелів на день до кінця періоду порівняно з рівнем до вторгнення.

Середній добовий видобуток в РФ наступного року становитиме приблизно 9,6 млн барелів на день. Згідно з даними Bloomberg, російські виробники нафти видобували в листопаді в середньому 10,9 млн барелів на день.

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти країн ЄС і третіх країн з 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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