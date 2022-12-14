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АНАЛІТИКА

Один із найбільших авіаперевізників Росії відправить у простій третину пілотів Airbus

 

Авіакомпанія "Росія" планує відсторонити від роботи третину своїх пілотів, які літають літаками Airbus.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела.

За даними газети, авіакомпанія має намір напрвити у простій до 100 осіб. У наказі заступника директора з управління персоналом йдеться, що таке рішення було ухвалено для уникнення масових скорочень, "викликаних надзвичайними обставинами, що впливають на фінансово-господарську діяльність авіакомпанії".

Джерело видання в компанії повідомило, що пілотів щомісяця відправлятимуть у простій з 1 січня по 31 березня, переводячи їх на дві третини окладу. За даними іншого співрозмовника, йдеться про щотижневе відсторонення.

При цьому в профспілках це рішення називають "дискримінуючим", оскільки усунення стосується лише пілотів Airbus, хоча наліт на цих літаках, за даними профспілок, майже однакові або трохи поступається нальоту пілотів Boeing.

Водночас в "Аерофлоті" наголосили, що не відправлятимуть пілотів у простій. Але наліт, а відповідно, і доходи пілотів на всіх типах Airbus у авіакомпанії значно нижчі, ніж на Boeing. Ця ситуація може бути пов'язана з необхідністю економити ресурси, адже на Boeing знайти запчастини легше.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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