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Один із найбільших авіаперевізників Росії відправить у простій третину пілотів Airbus
11:58 14.12.2022 |
Авіакомпанія "Росія" планує відсторонити від роботи третину своїх пілотів, які літають літаками Airbus.
Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела.
За даними газети, авіакомпанія має намір напрвити у простій до 100 осіб. У наказі заступника директора з управління персоналом йдеться, що таке рішення було ухвалено для уникнення масових скорочень, "викликаних надзвичайними обставинами, що впливають на фінансово-господарську діяльність авіакомпанії".
Джерело видання в компанії повідомило, що пілотів щомісяця відправлятимуть у простій з 1 січня по 31 березня, переводячи їх на дві третини окладу. За даними іншого співрозмовника, йдеться про щотижневе відсторонення.
При цьому в профспілках це рішення називають "дискримінуючим", оскільки усунення стосується лише пілотів Airbus, хоча наліт на цих літаках, за даними профспілок, майже однакові або трохи поступається нальоту пілотів Boeing.
Водночас в "Аерофлоті" наголосили, що не відправлятимуть пілотів у простій. Але наліт, а відповідно, і доходи пілотів на всіх типах Airbus у авіакомпанії значно нижчі, ніж на Boeing. Ця ситуація може бути пов'язана з необхідністю економити ресурси, адже на Boeing знайти запчастини легше.
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