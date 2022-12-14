Фінансові новини
- |
- 14.12.22
- |
- 11:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Туреччині розблокували проходження нафтових танкерів через Босфор і Дарданелли
11:50 14.12.2022 |
Більшість нафтових танкерів, які стояли в черзі на проходження проток Босфор і Дарданелли, покинули турецькі води. Ще чотири кораблі мають надати листи про страхування.
Про це пише Financial Times із посиланням на Мінтранс Туреччини.
Зазначається, що документи, необхідні для проходження через протоки, надали 22 танкери, 19 із них уже залишили територіальні води Туреччини.
Лише чотири кораблі, включаючи ті, які щойно прибули до Босфора, мають надати листи, що підтверджують страхування, повідомили у турецькому Мінтрансі.
Як відомо, 6 грудня поблизу турецького узбережжя Чорного моря утворився затор із 19 нафтових танкерів, які стали на якір на рейдах проток Босфор і Дарданелли після введення стелі цін на російську нафту.
У генеральному управлінні мореплавства Туреччини пояснили, що затор утворився внаслідок відмови європейських компаній показати листи про страхування. З 1 грудня прохід через турецькі протоки було заборонено всім танкерам, власники яких не можуть надати лист P&I.
Стеля цін, яку запровадили ЄС і G7 з 5 грудня, забороняє танкерам, що завантажують російську нафту, страхувати товар, який перевозиться на Захід, якщо вартість нафти вища за встановлену граничну ціну в $60. Після введення обмежень влада Туреччини вимагає надати докази, що нафта застрахована.
За даними TankerTrackers.com, більшість нафти, що перебуває на суднах біля берегів Туреччини, має казахстанське походження. Нафта з Казахстану надходить до Росії трубопроводом і не потрапляє під західні санкції.
Як повідомлялося, країни Євросоюзу після тривалих дискусій погодилися встановити максимальну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Після тривалих переговорів Польщі та країнам Балтії вдалося добитися додаткових умов в рамках механізму обмеження цін на російську нафту, включно із можливістю переглядати ціну кожні два місяці. Також до обмеження ціни на російську нафту приєдналися країни "Великої сімки" та Австралія.
Крім того, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США нададуть Україні системи ППО PATRIOT - CNN і Reuters
|Рада ухвалила «європейський» закон про відбір суддів КС у редакції, яку критикували експерти
|Рада ухвалила скандальний законопроєкт про реформу містобудування
|Рада дозволила бізнесу зберігати до 2000 літрів пального для генераторів без ліцензій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Один із найбільших авіаперевізників Росії відправить у простій третину пілотів Airbus
|У Туреччині розблокували проходження нафтових танкерів через Босфор і Дарданелли
|Здолати вічного Орбана: хто допоможе вийти з кризи у відносинах України та Угорщини
|Країни ЄС погодилися заблокувати виплати Угорщині
|Норвегія передасть Україні 10 мостів для заміни зруйнованих
|Чехія надасть Україні допомогу на EUR8,5 млн для проходження зими - Фіала
Бізнес
|Суд ЄС зобов'язав Google видаляти недостовірні дані
|Технологічна галузь Європи цього року втратила понад $400 мільярдів, – звіт
|Amazon розробляє технологію ШІ, яка замінить HR-спеціалістів
|Український стартап Promin Aerospace готується до льотних випробувань ракети у 2023 році
|У США розслідують Neuralink Маска. Через випробування компанії загинули вже 1500 тварин
|Закон Мура живий, але коштує дорожче – технічний директор AMD Марк Пейпермайстер заперечив висловлювання Дженсена Хуанга
|Tesla відвантажила перші електричні вантажівки Semi — із запізненням на три роки