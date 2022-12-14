У Туреччині розблокували проходження нафтових танкерів через Босфор і Дарданелли

Більшість нафтових танкерів, які стояли в черзі на проходження проток Босфор і Дарданелли, покинули турецькі води. Ще чотири кораблі мають надати листи про страхування.

Про це пише Financial Times із посиланням на Мінтранс Туреччини.

Зазначається, що документи, необхідні для проходження через протоки, надали 22 танкери, 19 із них уже залишили територіальні води Туреччини.

Лише чотири кораблі, включаючи ті, які щойно прибули до Босфора, мають надати листи, що підтверджують страхування, повідомили у турецькому Мінтрансі.

Як відомо, 6 грудня поблизу турецького узбережжя Чорного моря утворився затор із 19 нафтових танкерів, які стали на якір на рейдах проток Босфор і Дарданелли після введення стелі цін на російську нафту.

У генеральному управлінні мореплавства Туреччини пояснили, що затор утворився внаслідок відмови європейських компаній показати листи про страхування. З 1 грудня прохід через турецькі протоки було заборонено всім танкерам, власники яких не можуть надати лист P&I.

Стеля цін, яку запровадили ЄС і G7 з 5 грудня, забороняє танкерам, що завантажують російську нафту, страхувати товар, який перевозиться на Захід, якщо вартість нафти вища за встановлену граничну ціну в $60. Після введення обмежень влада Туреччини вимагає надати докази, що нафта застрахована.

За даними TankerTrackers.com, більшість нафти, що перебуває на суднах біля берегів Туреччини, має казахстанське походження. Нафта з Казахстану надходить до Росії трубопроводом і не потрапляє під західні санкції.

Як повідомлялося, країни Євросоюзу після тривалих дискусій погодилися встановити максимальну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Після тривалих переговорів Польщі та країнам Балтії вдалося добитися додаткових умов в рамках механізму обмеження цін на російську нафту, включно із можливістю переглядати ціну кожні два місяці. Також до обмеження ціни на російську нафту приєдналися країни "Великої сімки" та Австралія.

Крім того, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.