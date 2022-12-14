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В ЄС знову не домовилися щодо стелі цін на газ
09:19 14.12.2022 |
Міністрам енергетики країн ЄС під час зустрічі у Брюсселі не вдалося дійти компромісу та укласти угоду щодо встановлення стелі цін на природний газ, передає Reuters. "Ми досягли прогресу, але це ще не кінець. Не на всі питання вдалося відповісти сьогодні", - заявив віцепрем'єр, міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) після засідання, яке тривало кілька годин.
У таких країнах як Німеччина, Австрія та Нідерланди виступають проти обмеження цін на газ, що, на їхню думку, може позначитися на поставках блакитного палива до Європи, якого нині вкрай потребує континент з огляду на скорочення надходжень російського газу. Такі ж країни як Греція, Бельгія, Італія та Польща вимагали запровадження стелі ціни на енергоносій, щоб захистити свої економіки від високих цін на енергоресурс.
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