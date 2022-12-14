Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Залізничні компанії рф та білорусі відсторонили від участі в діяльності Генасамблеї UIC

 

Генеральна асамблея Міжнародного союзу залізниць (UIC) ратифікувала рішення щодо відсторонення залізничних компаній рф та білорусі від участі у всіх видах своєї діяльності.

Про це в Телеграмі повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишин, передає Укрінформ.

Як зазначив Камишин, на початку березня на міжнародному рівні було ухвалене попереднє рішення щодо відсторонення залізничних компаній рф та білорусі від участі у всіх видах діяльності Регіональної європейської асамблеї та Генеральної асамблеї Міжнародного союзу залізниць.

«Цього тижня делегація Укрзалізниці знову взяла участь в засіданнях Асамблеї Міжнародного союзу залізниць, щоб остаточно відстояти рішення щодо відсторонення залізниць агресорів. І хоча ми зіткнулися з тиском з боку представників Китаю, Індії, Монголії, Ірану, Вірменії та Казахстану, рішення щодо остаточного відсторонення було прийняте: «за» проголосували 72% учасників МСЗ», - повідомив очільник Укрзалізниці.

За його словами, ця важлива дипломатична перемога була би неможлива без безпосереднього сприяння міжнародних партнерів - залізниць країн Азії, Європи та Америки.

«Вони також підтвердили свої обіцянки надати власну експертизу та допомогу Укрзалізниці у післявоєнному відновленні інфраструктури», - підкреслив Камишин.

Як повідомлялося, організація GLOBSEC допоможе у відновленні України, а також підтримає Україну у проєктах з розбудови альтернативних логістичних маршрутів українського агроекспорту.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5780
  0,0220
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 09:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4868  0,07 0,19 40,1437  0,02 0,05
EUR 41,0816  0,14 0,33 42,1526  0,15 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес