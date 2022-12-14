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Залізничні компанії рф та білорусі відсторонили від участі в діяльності Генасамблеї UIC
08:44 14.12.2022 |
Генеральна асамблея Міжнародного союзу залізниць (UIC) ратифікувала рішення щодо відсторонення залізничних компаній рф та білорусі від участі у всіх видах своєї діяльності.
Про це в Телеграмі повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишин, передає Укрінформ.
Як зазначив Камишин, на початку березня на міжнародному рівні було ухвалене попереднє рішення щодо відсторонення залізничних компаній рф та білорусі від участі у всіх видах діяльності Регіональної європейської асамблеї та Генеральної асамблеї Міжнародного союзу залізниць.
«Цього тижня делегація Укрзалізниці знову взяла участь в засіданнях Асамблеї Міжнародного союзу залізниць, щоб остаточно відстояти рішення щодо відсторонення залізниць агресорів. І хоча ми зіткнулися з тиском з боку представників Китаю, Індії, Монголії, Ірану, Вірменії та Казахстану, рішення щодо остаточного відсторонення було прийняте: «за» проголосували 72% учасників МСЗ», - повідомив очільник Укрзалізниці.
За його словами, ця важлива дипломатична перемога була би неможлива без безпосереднього сприяння міжнародних партнерів - залізниць країн Азії, Європи та Америки.
«Вони також підтвердили свої обіцянки надати власну експертизу та допомогу Укрзалізниці у післявоєнному відновленні інфраструктури», - підкреслив Камишин.
Як повідомлялося, організація GLOBSEC допоможе у відновленні України, а також підтримає Україну у проєктах з розбудови альтернативних логістичних маршрутів українського агроекспорту.
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