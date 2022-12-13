Першою у світі: Нова Зеландія заборонила куріння для наступного покоління

Нова Зеландія першою в світі законодавчо заборонила куріння для наступних поколінь - у країні не будуть продавати тютюнові вироби людям, що народилися 1 січня 2009 року і пізніше.

Про це пише The Guardian.

Так, Нова Зеландія запровадила постійно зростаючий вік для куріння, щоб позбавити осіб у віці до 14 років можливості легально купувати сигарети.

"Тисячі людей проживуть довше і здоровіше життя, а система охорони здоров'я заощадить 5 мільярдів доларів від відсутності необхідності лікувати хвороби, викликані курінням, такі як численні види раку, серцеві напади, інсульти, ампутації кінцівок", - заявила заступниця міністра охорони здоров'я Айша Верралл.

Вважається, що Нова Зеландія стане першою країною у світі, яка запровадить щорічне підвищення віку, з якого тютюнові вироби не можна буде продавати особам, які народилися 1 січня 2009 року або після цієї дати.

"Це супроводжуватиметься низкою інших заходів, спрямованих на те, щоб зробити куріння менш доступним, включаючи різке зменшення дозволеної законом кількості нікотину в тютюнових виробах і примус продавати їх тільки через спеціалізовані тютюнові магазини, а не через маленькі магазини і супермаркети.

Країна також збільшила фінансування медичних послуг та кампаній, а також розгорнула послуги з відмови від тютюнопаління спеціально для маорі та тихоокеанських громад", - йдеться у статті.