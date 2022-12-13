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АНАЛІТИКА

Рада ЄС підтримала надання Боснії і Герцеговині статусу кандидата на вступ

 

Рада ЄС підтримала рекомендації Європейської комісії надати Боснії та Герцеговині статус кандидата на вступ.

Про це йдеться у заяві за підсумками засідання Ради ЄС із загальних питань, пише "Європейська правда".

"Відповідно до червневих висновків Європейської Ради та з огляду на подальшу рекомендацію Комісії від 12 жовтня, Рада рекомендує надати статус кандидата Боснії та Герцеговині за умови підтвердження Європейською Радою, за умови здійснення кроків щодо зміцнення верховенства права, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, управління міграцією та основних прав", - йдеться у заяві.

Очікується, що остаточне рішення щодо надання статусу кандидата Боснії затвердять лідери ЄС на саміті у Брюсселі 15 грудня.

Боснія і Герцеговина розділена на два ентитети - Республіку Сербську, де домінують серби, і мусульмансько-хорватську Федерацію Боснії і Герцеговини. Вони часто конфліктують з різних питань - від чисельності збройних сил до бюджету та земельної реформи.

Минулого місяця єврокомісар із питань розширення Олівер Варгеї заявив, що Боснія і Герцеговина може отримати статус кандидата на вступ до ЄС у грудні, якщо вона виконає умови, нещодавно висунуті Європейською комісією.

Одним із кроків на цьому шляху вважається підписання партіями боснійської частини БіГ коаліційної угоди з планом дій, спрямованим на подальший рух до Європейського Союзу.

З 2003 року Боснія і Герцеговина має статус "потенційного кандидата" на вступ до Європейського Союзу.
 

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