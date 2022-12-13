Видобуток сланцевої нафти в США й далі зростатиме швидкими темпами — EIA

Згідно з прогнозом США у понеділок, видобуток нафти з Пермського сланцевого басейну в січні досягне рекордних 5,6 млн барелів на добу (б/д), але зростання становить третину від темпів вересня, повідомляє Reuters із посиланням на дані EIA.

Згідно з прогнозами Управління енергетичної інформації США (EIA) у щомісячному звіті про продуктивність буріння, видобуток у найбільшому басейні сланцевої нафти в США має зрости приблизно на 37 тис. б/д, що є найменшим приростом за сім місяців.

Зростання сповільнилося, оскільки деякі з найбільших компаній попереджають про перевантажені нафтові родовища і менш продуктивні нові свердловини.

Згідно з даними EIA, загальний видобуток у США в січні досягне рекордних 9,32 млн б/д, що лише на 94,5 тис. б/д більше, ніж у попередньому місяці. У серпні місячне зростання становило 207,5 тис. б/д.

Зміна видобутку нафти, без урахування видобутку з нових свердловин, продемонструє більш різке зниження в усіх основних регіонах видобутку сланцю в січні. Очікується, що видобуток із нових свердловин, визначених як свердловини, які вперше почали видобувати в попередньому місяці, також знизиться.

У регіоні Баккен у Північній Дакоті й Монтані, згідно з прогнозами EIA, видобуток нафти наступного місяця зросте на 21 тис. б/д, до 1,22 млн б/д, що є найбільшим показником із листопада 2020 року.

На сланцевому родовищі Eagle Ford у Південному Техасі видобуток зросте на 10 тис. б/д, до 1,24 млн б/д у січні, що є найвищим загальним обсягом із квітня 2020 року.

Також очікується, що видобуток природного газу зросте на 535 млн кубічних футів на день, до рекордних 96,28 млрд кубічних футів газу на день. Видобуток газу в США різко зростає на тлі зростання глобальної потреби в паливі.

У найбільшому басейні сланцевого газу Аппалачі в Пенсільванії, Огайо і Західній Вірджинії видобуток у січні зросте до 35,53 млрд куб. футів.

Видобуток газу на родовищах Permian і Haynesville у Техасі, Луїзіані й Арканзасі зросте до рекордних 21,39 і 16,41 млрд кубічних футів газу на день у січні відповідно.

EIA повідомила, що в листопаді видобувні компанії пробурили 1 005 свердловин, найбільше з березня 2020 року. Загальна кількість пробурених, але незавершених (DUC) свердловин, зросла на 22 одиниці, до 4 443 у листопаді, що стало першим місячним зростанням із червня 2020 року.