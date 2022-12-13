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АНАЛІТИКА

Європарламент усунув з посади підозрювану в корупції віцепрезидентку 

 

Європейський парламент проголосував у вівторок за позбавлення Єви Кайлі статусу віцепрезидента після того, як грецьку євродепутатку заарештували у Бельгії та звинуватили в корупції, пов'язаній з лобіюванням Катару в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

625 євродепутатів проголосували "за", проти виступив лише один законодавець, двоє утрималися.

"З огляду на триваюче розслідування, Європейський парламент вирішив, що Єва Кайлі більше не є одним із його віцепрезидентів. Це рішення набирає чинності негайно. Ми продовжуватимемо повну співпрацю з відповідними національними правоохоронними та судовими органами", - прокоментувала рішення глава Європарламенту Роберта Метсола.

Раніше Кайлі виключили з парламентської групи соціалістів і демократів.

Нагадаємо, у Брюсселі та околицях 9 грудня були проведені обшуки й арешти в межах розслідування діяльності "злочинної організації, корупції та відмивання грошей". Зокрема, правоохоронці вилучили приблизно 600 тисяч євро готівкою, мобільні телефони та комп'ютерне обладнання.

Згодом стало відомо, що в межах розслідування була арештована одна з віцепрезиденток Європарламенту Єва Кайлі та колишній євродепутат від Італії П'єр-Антоніо Панцері. У неділю чотирьох фігурантів справи включно з Кайлі та Панцері було взято під варту. Крім того, активи Кайлі були заморожені Грецією, її батьківщиною.

Європарламент у зв'язку з розслідуванням призупинив голосування щодо надання громадянам Катару безвізового режиму з ЄС. 
Ключові теги: ЄС
 

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