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Європарламент усунув з посади підозрювану в корупції віцепрезидентку
14:36 13.12.2022 |
Європейський парламент проголосував у вівторок за позбавлення Єви Кайлі статусу віцепрезидента після того, як грецьку євродепутатку заарештували у Бельгії та звинуватили в корупції, пов'язаній з лобіюванням Катару в ЄС.
Про це повідомляє "Європейська правда".
625 євродепутатів проголосували "за", проти виступив лише один законодавець, двоє утрималися.
"З огляду на триваюче розслідування, Європейський парламент вирішив, що Єва Кайлі більше не є одним із його віцепрезидентів. Це рішення набирає чинності негайно. Ми продовжуватимемо повну співпрацю з відповідними національними правоохоронними та судовими органами", - прокоментувала рішення глава Європарламенту Роберта Метсола.
Раніше Кайлі виключили з парламентської групи соціалістів і демократів.
Нагадаємо, у Брюсселі та околицях 9 грудня були проведені обшуки й арешти в межах розслідування діяльності "злочинної організації, корупції та відмивання грошей". Зокрема, правоохоронці вилучили приблизно 600 тисяч євро готівкою, мобільні телефони та комп'ютерне обладнання.
Згодом стало відомо, що в межах розслідування була арештована одна з віцепрезиденток Європарламенту Єва Кайлі та колишній євродепутат від Італії П'єр-Антоніо Панцері. У неділю чотирьох фігурантів справи включно з Кайлі та Панцері було взято під варту. Крім того, активи Кайлі були заморожені Грецією, її батьківщиною.
Європарламент у зв'язку з розслідуванням призупинив голосування щодо надання громадянам Катару безвізового режиму з ЄС.
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