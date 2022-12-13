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Швейцарія надасть Україні новий пакет допомоги майже на $100 млн
14:24 13.12.2022 |
Президент Швейцарії Ігнасіо Кассіс оголосив про новий пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 100 мільйонів швейцарських франків.
Про це він заявив на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі, пише "Європейська правда".
Україні потрібна невідкладна гуманітарна допомога взимку. Уряд і парламент Швейцарії узгодили надання 100 млн франків ($97 млн). Цей пакет допоможе вирішити проблеми цієї зими. І наступного року Швейцарії буде інвестувати у відновлення енергетичних об'єктів, шкіл та шпиталів", - сказав Кассіс.
Він також наголосив на необхідності продовження роботи з фіксації воєнних злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Раніше повідомлялося, що загальна сума активів, заморожених у Швейцарії через агресію Росії проти України станом на 25 листопада, досягла 7,5 млрд швейцарських франків.
23 листопада Федеральна рада Швейцарії приєдналась до санкцій проти Росії, ухвалених Європейським Союзом у рамках восьмого пакета.
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