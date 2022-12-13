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АНАЛІТИКА

Уряд Китаю заборонив експорт до РФ процесорів Loongson, які могли б замінити Intel, – ЗМІ

 

Уряд Китаю заборонив постачання до РФ процесорів Loongson на власній архітектурі LoongArch. Вони могли б замінити Intel у разі блокування каналів паралельного імпорту.

Про це повідомляє "Коммерсант".

Рішення пов'язане з тим, що технологія визнана стратегічно важливою та використовується у військово-промисловому комплексі Китаю.

Джерело видання, близьке до Мінцифри РФ, розповіло, що китайський уряд заборонив постачання в РФ та інші країни процесорів Loongson на архітектурі власної розробки LoongArch. За його словами, деякі російські виробники електроніки вже тестували ці чіпи, але наразі придбати партію неможливо.

Корпорація Loongson заснована у 2002 році Академією наук Китаю для створення альтернативи американським процесорам Intel та AMD. Навесні 2021 року корпорація представила власну архітектуру Loongson Instruction Set Architecture (LoongArch), вона сумісна з програмами, написаними під архітектуру Intel (X86) та AMD (ARM).

Після повномасштабного вторгнення в Україну провідні виробники процесорів призупинили постачання до РФ. Після цього в Росії легалізували паралельний імпорт: кримінальну та адміністративну відповідальність за ввезення продукції без дозволу правовласника було скасовано. У переліку товарів, дозволених для ввезення каналами паралельного імпорту, є, зокрема, продукція Intel.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Китай, Росія
 

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