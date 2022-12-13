Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США успішно випробували прототип гіперзвукової ракети класу «повітря-земля»

 

З авіабази Військово-повітряних сил США Еглін винищувачем B-52H Stratofortress було здійснено перший успішний пуск повноцінного прототипу універсальної гіперзвукової ракети AGM-183A.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Запуск було здійснено ще 9 грудня біля узбережжя Південної Каліфорнії. Випробування стало першим запуском повноцінного прототипу ракети, тоді як попередні були зосереджені на перевірці працездатності прискорювача.

Після відокремлення від літака ракета досягла швидкості, що в п'ять разів перевищує швидкість звуку, завершила свій політ і вибухнула в районі призначення.

Розробкою AGM-183 ARRW з 2018 року займається американська компанія Lockheed Martin. Стверджується, що теоретично ракета може досягати швидкості у 20 Махів (тобто у 20 разів більше, ніж швидкість звуку).

Попередні успішні випробування ракети відбулися у травні й липні 2022 року. Крім того, в жовтні Військово-морські сили й Армія США здійснили успішний запуск ракети з обладнанням для проведення майже десятка експериментів із гіперзвуковою зброєю.

Гіперзвукова зброя запускається зі швидкістю, що принаймні вп'ятеро перевищує швидкість звуку (приблизно 300 метрів на секунду). Вона вважається новим поколінням озброєння, яке позбавляє противника часу на реагування й робить неефективними традиційні засоби протиракетної оборони.

США в прискореному порядку розробляє гіперзвукову зброю після того, як його суперники - Росія та Китай - уже повідомляли про її успішні випробування й узяття на озброєння.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,6000
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4137  0,00 0,00 40,1630  0,01 0,04
EUR 40,9452  0,04 0,10 42,0037  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес