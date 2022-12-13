Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польща зведе електронний бар'єр на кордоні з Росією

 

Польща зведе 199-кілометровий електронний бар'єр на кордоні з Росією, повідомляє Прикордонна варта Польщі.

"Прикордонна варта підписала контракт з TELBUD SA на будівництво електронного бар'єру на кордоні з Російською Федерацією", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на всі роботи, заплановані за контрактом, було законтрактовано понад 373 млн злотих.

"Електронний бар'єр матиме довжину 199 км і охопить увесь сухопутний кордон із Калінінградською областю (крім Віслинської коси, де електронні системи охороняють кордон уже декілька років)", - йдеться у повідомленні.

"Будівництво організується в результаті набрання чинності законом про будівництво об'єктів охорони державного кордону. Він визначає правила побудови охорони польського кордону, який також є зовнішнім кордоном Євросоюзу. Рішення створило правову основу для швидкої та ефективної реалізації інвестицій", - наголосили у Прикордонній варті Польщі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,6000
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4137  0,00 0,00 40,1630  0,01 0,04
EUR 40,9452  0,04 0,10 42,0037  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес