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АНАЛІТИКА

Європарламент призупинив спрощення візового режиму з Катаром через корупційний скандал

 

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола розпорядилася повернути до профільного комітету доповідь про спрощення візового режиму з Катаром і Кувейтом у зв'язку з корупційним скандалом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Метсола заявила в понеділок у виступі перед депутатами Європарламенту у Страсбурзі.

"Сьогодні я мала оголосити про початок дебатів щодо переговорного мандата стосовно доповіді про спрощений візовий режим із Катаром і Кувейтом. У світлі розслідувань ця доповідь має бути повернута в комітет", - оголосила вона.

"Я знаю, що це ще не кінець, і ми продовжимо разом із іншими інституціями ЄС сприяти розслідуванню стільки, скільки буде потрібно", - додала очільниця парламентського органу Євросоюзу.

Спростити візовий режим із Катаром і Кувейтом Єврокомісія запропонувала ще у квітні 2022 року, а в червні відповідне рішення узгодили постійні представники держав ЄС у Брюсселі. Воно передбачає безвізового режиму для громадян цих двох країн під час поїздок до ЄС на максимум 90 днів протягом 180-денного періоду.

Зазначимо, що Роберта Метсола стала першою, хто публічно натякнув на залученість Катару в корупційний скандал, тоді як офіційно йдеться про незаконний лобізм "однієї з країн Перської затоки".

Нагадаємо, у Брюсселі та околицях 9 грудня були проведені обшуки й арешти в межах розслідування діяльності "злочинної організації, корупції та відмивання грошей". Зокрема, правоохоронці вилучили приблизно 600 тисяч євро готівкою, мобільні телефони та комп'ютерне обладнання.

Згодом стало відомо, що в межах розслідування була арештована одна з віцепрезиденток Європарламенту Єва Кайлі та колишній євродепутат від Італії П'єр-Антоніо Панцері. У неділю чотирьох фігурантів справи включно з Кайлі та Панцері було взято під варту. Крім того, активи Кайлі були заморожені Грецією, її батьківщиною.

Також у межах антикорупційної операції федеральної прокуратури відбувся обшук у будинку депутата Європейського парламенту від Бельгії Марка Тарабелли, який в останні місяці публічно підтримував Катар.
 

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