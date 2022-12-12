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АНАЛІТИКА

ЄС має достатньо газу на зиму, але може зіткнутися з дефіцитом у 2023 році – МЕА

 

Європейський Союз має достатньо газу на зиму, але може зіткнутися з дефіцитом в наступному році, якщо Росія ще більше скоротить поставки.

Про це заявило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), пише Reuters.

Агентство закликало уряди діяти швидше для економії енергії та розширення використання поновлюваних джерел енергії.

"Незважаючи на те, що Росія скоротила поставки газу в цьому році, Європа запобігла гострому дефіциту і почала зиму з переповненими резервуарами для зберігання газу - частково завдяки надзвичайним заходам ЄС щодо заповнення сховищ, а також завдяки щасливому випадку з теплою погодою і високими цінами на газ, які знизили попит на паливо", - пише Reuters.

Проте наступний рік може стати ще більш жорстким випробуванням, ніж енергетична криза, яка цього року призвела до того, що рахунки за паливо для європейських домогосподарств різко зросли.

"Якщо Росія скоротить невелику частку газу, яку вона все ще постачає до Європи, а попит на газ у Китаї відновиться після падіння, спричиненого карантином через COVID-19, ЄС може зіткнутися з дефіцитом газу в 27 мільярдів кубометрів у 2023 році", - підкреслили в МЕА.

За даними ЄС, загальне споживання газу в ЄС в 2021 році становило 412 млрд кубометрів.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

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