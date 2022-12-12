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У Британії відкладуть закриття ТЕС на вугіллі
17:23 12.12.2022 |
Британія готує вугільні електростанції до експлуатації на випадок непередбачених обставин в енергетиці цієї зими та тимчасово перенесла дати їхнього остаточного закриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Оператор єдиної енергосистеми країни National Grid платить електростанціям на вугіллі, які збиралися закривати, 400 млн. фунтів стерлінгів, щоб вони продовжили працювати цієї зими. Також уряд країни розпорядився підготувати до запуску дві резервні вугільні електростанції через похолодання.
"Цей захід дозволить забезпечити довіру громадськості до галузі електропостачання", - заявили в National Grid.
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