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Швеція призупинить перевірку екологічних норм низки ГЕС для стабільного енергопостачання країни
15:31 12.12.2022 |
Шведська влада на 12 місяців призупиняє перевірки дотримання екологічних стандартів у деяких ГЕС, щоб уникнути навантаження на національну енергосистему, повідомляє у понеділок Bloomberg із посиланням на міністра екології країни Роміну Пурмохтарі.
У свою чергу віцепрем'єрка Швеції Ебба Буш зазначила, що цей захід дасть змогу "здійснити всебічний аналіз того, що може винести шведська енергосистема". Вона також наголосила на потенціалі гідроенергетики для накопичення енергії у разі непередбачених обставин у країні.
"Гідроенергетика могла б відновити електропостачання, якби трапилося найнеймовірніше - відключення енергії у низці районів Швеції", - сказала вона журналістам.
Шведські ГЕС із терміном служби понад 40 років мають проходити тривалий процес перевірки відповідності їх екологічного стану нормативам ЄС у сфері використання водних ресурсів. Загалом гідроенергетика задовольняє 40% енергетичних потреб Швеції.
Агентство нагадує, що раніше надмірне навантаження на енергомережі Швеції призвело до різкого зростання цін та попереджень про можливі блекаути.
Наприкінці минулого тижня Bloomberg повідомляло, що у Швеції погіршується ситуація з енергопостачанням: влада зупинила найбільший реактор країни на АЕС "Оскарсгамн" на дев'ять днів через технічні роботи. У результаті Швеції поки що доведеться покладатися на імпорт із Норвегії, ФРН та Польщі для забезпечення достатнього електропостачання.
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