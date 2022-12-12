Саудівська Аравія закликає активніше діяти проти нарощування Іраном ядерного потенціалу

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії, принц Фейсал бін Фархан Аль-Сауд заявив у неділю, 11 грудня, що арабські сусіди Ірану в Перській затоці активніше діятимуть, аби зміцнити свою безпеку, якщо Тегеран отримає ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Якщо Іран отримає оперативну ядерну зброю, всі ставки зірвані", - заявив принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд на Всесвітній політичній конференції в Абу-Дабі. Він підкреслив, що Саудівська Аравія та її союзники знаходяться в дуже небезпечному регіоні, оскільки Тегеран не надав їм гарантій безпеки, а навпаки - підкреслив прискорення нарощування ядерного потенціалу.

Керовані сунітами арабські держави Перської затоки наполягають на обґрунтованішій угоді, яка б заспокоїла їхню стурбованість щодо ракетної програми та програми безпілотників шиїтського Ірану і мережі регіональних проксі.

"Ознаки зараз, на жаль, не дуже позитивні, але ми підтримуємо спроби відродити угоду за умови, що вона буде відправною, а не кінцевою точкою для виваженішої взаємодії з Тегераном", - підкреслив принц Фейсал.

Як нагадує Reuters, непрямі американо-іранські переговори щодо відновлення ядерної угоди 2015 року між глобальними державами та Іраном, з якої Вашингтон вийшов у 2018 році, зайшли у глухий кут у вересні цьогоріч. Іран каже, що його ядерні технології призначені виключно для цивільних цілей. Проте керівник ядерної програми ООН, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі висловив стурбованість нещодавньою заявою Тегерана про те, що Іран збільшує потужності зі збагачення урану.

Насправді ядерні переговори зайшли в глухий кут, оскільки західні держави звинуватили Іран у висуненні необґрунтованих вимог і зосередилися на російсько-українській війні, а також внутрішніх заворушеннях в Ірані через смерть 22-річної Махси Аміні. Високопосадовець з ОАЕ заявив вчора, 10 грудня, що є можливість переглянути "всю концепцію" ядерної угоди, враховуючи пильну увагу до зброї Тегерана, а також до використання Росією іранських безпілотників для нападу на цілі в Україні. Іран і Росія звинувачення відкидають.