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АНАЛІТИКА

Цікавість до «золотих віз» у Португалії різко підскочила на тлі можливого припинення програми

 

Інвестиції в "золоті візи" Португалії, які дають іноземцям право на проживання в країні в разі вкладення певної суми, підскочили майже на 50% у листопаді на тлі намірів португальського уряду скасувати програму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Дані Служби з питань іноземців та кордонів Португалії, опубліковані в неділю, показали, що інвестиції через "золоті візи" у листопаді збільшилися на 48% у порівнянні з жовтнем до 65 мільйонів євро - це на 41% більше, ніж за той же місяць роком раніше.

За останнє десятиліття Португалія через програму "золотих віз" загалом залучила 6,6 мільярда євро інвестицій, в основному з Китаю, Бразилії та Туреччини, причому основна частина грошей була вкладена в нерухомість.

"Золоті візи" критикувалися через те, що призвели до зростання цін на житло і орендної плати. Європейська комісія закликала припинити подібні національні програми з міркувань національної безпеки.

На початку листопада португальський прем'єр-міністр Антоніу Кошта заявив, що уряд збирається дати оцінку програмі "золотих віз", що може завершитись її скасуванням.

Програма "золотих віз" у Португалії була запроваджена у 2012 році. Вона передбачає надання посвідки на проживання в країні тим, хто інвестує понад 280 тисяч євро в нерухомість чи не менш як 250 тисяч євро у мистецтво, створить щонайменше 10 робочих місць чи вкладе в португальську економіку 1,5 мільйона євро або більше.

Ця схема була популярною серед інвесторів із таких країн, як США, Китай та Австралія, які зі статусом резидента отримували доступ до шенгенських віз і вигідної купівлі нерухомості.

Ще в березні Португалія вирішила призупинити видачу "золотих віз" для громадян Росії та Білорусі у зв'язку з повномасштабною війною в Україні, але це не перешкоджало їм подавати такі заявки протягом року. Станом на вересень країна відхилила 10 таких запитів.
 

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