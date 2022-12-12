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В ЄС призначать керівника для нагляду за дотриманням санкцій проти росії - FT
10:58 12.12.2022 |
Європейська комісія на цьому тижні призначить відповідального для нагляду за дотриманням санкцій проти росії у всьому світі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Financial Times.
Зазначається, що ЄС створить посаду нового представника з питань санкцій, щоб сприяти суворішому застосуванню своїх санкцій у країнах, включаючи Туреччину, оскільки блок прагне унеможливити обхід своїх обмежувальних заходів проти росії.
За словами співрозмовників, на цю посаду вже у вівторок Єврокомісія призначить Девіда О'Саллівана, колишнього посла ЄС у США.
Планується, що він почне свою роботу у січні.
У ЗМІ додали, що серед країн, які знаходяться в центрі уваги ЄС щодо дотримання санкційного режиму проти рф, є Туреччина, яка відмовилася запроваджували обмежувальні заходи ЄС проти москви. США та ЄС наполягали, зокрема, на тому, щоб Анкара припинила поставки заборонених товарів трейдерами, які прагнуть обійти жорсткий експортний контроль промислової та оборонної продукції, встановлений для росії.
Крім того, в центрі уваги ЄС Сербія та Об'єднані Арабські Емірати.
Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня набули чинності нафтові санкції ЄС проти росії. Гранична ціна на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з росії або експортуються з неї, встановлена на рівні 60 доларів США за барель. Вона буде переглядатися кожні два місяці задля реагування на розвиток ситуації на ринку і встановлюватиметься на рівні на 5% нижчому середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних Міжнародного енергетичного агентства.
G7, Євросоюз і Австралія оголосили про введення обмеження ціни на міжнародну торгівлю російською нафтою в розмірі $60 за барель з метою скорочення можливостей кремля фінансувати війну проти України. Крім того, це дозволяє залишити стабільними обсяги поставок нафти на глобальний ринок.
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