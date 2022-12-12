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Глава МЗС Британії: Путін має відповідати за злочини в Україні
08:57 12.12.2022 |
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що до відповідальності за воєнні злочини й звірства в Україні має бути притягнуте керівництво Росії включно з президентом Владіміром Путіним.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в етері BBC.
"Відповідальність має настати. І це означає (не лише відповідальність для) солдатів, які скоюють ці звірства "на землі", але й відповідальність аж до самої верхівки (влади в Росії)... включно з Владіміром Путіним", - наголосив глава британського МЗС.
Він додав, що Лондон наразі вивчає механізми можливого притягнення до відповідальності російських посадовців.
"Ми підтримуємо Міжнародний кримінальний суд, та усвідомлюємо, що можуть бути інші механізми, й працюємо з нашими друзями, включно з Україною та іншими членами міжнародної спільноти, над тим, якими можуть бути рамки дієвого притягнення до міжнародної відповідальності", - зазначив Клеверлі.
Раніше про необхідність притягнення до відповідальності Путіна заявляв і президент Франції Емманюель Макрон.
Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.
Крім того, в Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку поширюється проєкт резолюції про створення трибуналу для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.
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