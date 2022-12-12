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АНАЛІТИКА

Туреччина почала пропускати танкери з нафтою через Босфор та Дарданелли

 

Черга з танкерів з нафтою, які чекають на прохід через Босфор і Дарданелли, почала зменшуватися. На думку експертів, це означає, що Анкара вирішила конфлікт, пов'язаний із страхуванням судів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Сьогодні, 11 грудня 19 танкерів чекали проходу через протоки Босфор та Дарданелли. На день раніше їх було 27. Чиновник, поінформований про ситуацію, підтвердив, що раніше заблоковані танкери почали пропускати.

Корок з танкерів, більшість з яких перевозить нафту з Казахстану, утворився через вимогу Туреччини пред'являти повну страховку, щоб суди були захищені від таких ризиків, як зіткнення та розливи. Туреччина зажадала від страхових компаній листа, який підтверджує страхування танкерів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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