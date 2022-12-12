Парламент Нідерландів пропонує заморозити вступ Сербії в ЄС через неприєднання до санкцій проти РФ

Нижня палата парламенту Нідерландів - Палата представників - ухвалила резолюцію із закликом надати Європейській комісії повноваження для покарання Сербії через відмову приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з текстом резолюції, узгодженість зовнішньої політики Сербії із зовнішньою політикою ЄС у 2022 році впала до 45%, тоді як роком раніше становила 64%, що є "важливим критерієм у процесі розширення" блоку.

"Злочинна війна, розпочата Росією проти України, робить як ніколи важливим дотримання країнами-кандидатами та країнами-членами ЄС положень спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС", - зазначають нідерландські депутати.

Вони закликали уряд Нідерландів звернутися до Європейської комісії з проханням до жовтня 2023 року вийти з "пропозиціями, на основі яких у процесі вступу до ЄС з країною-кандидатом можуть бути застосовані наслідки на неузгодженість із Спільною зовнішньою та безпековою політикою, зокрема, замороження процесу вступу".

В окремій резолюції нижня палата парламенту Нідерландів закликали уряд до того, щоб у разі зміни візової політики Сербії, якщо її зовнішня політика не буде достатньо скориговано, "безвізовий режим для Сербії був тимчасово зупинений за допомогою механізму екстреного гальмування не пізніше березня 2023 року".

Хоча в Нідерландах сам парламент не має прямого стосунку до здійснення зовнішньої політики, він надає уряду вказівки, на які той має орієнтуватися. Так сталося зокрема у випадку блокування Амстердамом переговорів про вступ із Албанією.

Окрім Білорусі, Сербія є єдиною країною в Європі, яка не підтримала європейські санкції проти Москви після вторгнення в Україну. Президент Сербії Александар Вучич раніше назвав міжнародний тиск на підтримку санкцій "полюванням на відьом".

Нагадаємо, 26 лютого президент Сербії заявив, що його країна не вводитиме санкції проти РФ, оскільки вважає для себе найкращим зберігати дружбу з Москвою. Також він назвав російський і український народи братськими й наголосив, що Сербія у політиці санкцій буде керуватися виключно своїми життєво важливими інтересами.

Сербський президент Александар Вучич раніше стверджував, що Сербія дуже страждає через відмову ввести санкції проти Росії. І попри те, що у випадку їх введення, "життя було б у десять разів кращим", Сербія буде до кінця ухилятися від цього кроку.

Однією з умов приєднання до санкцій проти Росії він називав членство Сербії в ЄС.