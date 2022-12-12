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АНАЛІТИКА

Корупція в Європарламенті: обшук відбувся в будинку євродепутата, який публічно хвалив Катар

 

У межах антикорупційної операції федеральної прокуратури в суботу ввечері відбувся обшук у будинку депутата Європейського парламенту від Бельгії Марка Тарабелли, який в останні місяці публічно підтримував Катар.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Під час обшуку в Тарабелли вилучили комп'ютерну техніку, але самого євродепутата не арештовували. За процедурою, відповідно до конституції Бельгії, стежила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

"Європейський парламент та президентка Метсола рішуче виступають проти будь-якої корупції та активно і в повній мірі співпрацюють зі слідчими та судовими органами", - повідомили Le Soir у пресслужбі установи.

У коментарі Politico Тарабелла заявив, що йому "абсолютно нічого приховувати" й він "відповість на всі питання слідства".

У Європарламенті бельгієць є віцепрезидентом делегації з питань відносин із країнами Перської затоки й співголовою групи з питань спорту. Раніше він критично висловлювався щодо обрання Катару господарем Чемпіонату світу з футболу у 2022 році, та в останні місяці значно пом'якшив риторику.

Приміром, у жовтні він сказав, що критикувати Катар "смішно й лицемірно", оскільки "країна доклала чимало зусиль, зокрема в плані забезпечення трудових прав". Пізніше стало відомо, що під час підготовки до чемпіонату в Катарі загинули сотні іноземних працівників.

За даними EU Integrity Watch - некомерційної організації, яка веде базу даних лобістських зустрічей євродепутатів з 2019 року, - Тарабелла чотири рази проводив зустрічі з посадовцями Катару, зокрема з речником міністерства закордонних справ емірату.

Нагадаємо, у Брюсселі та околицях 9 грудня були проведені обшуки й арешти в межах розслідування діяльності "злочинної організації, корупції та відмивання грошей". Зокрема, правоохоронці вилучили приблизно 600 тисяч євро готівкою, мобільні телефони та комп'ютерне обладнання.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що у межах розслідування була арештована одна з віцепрезиденток Європарламенту Єва Кайлі. У неділю чотирьох фігурантів справи включно з Кайлі було взято під варту.
Ключові теги: Бельгія, ЄС
 

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