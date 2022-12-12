Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія: реформ Угорщини недостатньо для розмороження мільярдів євро ЄС

 

Європейська комісія знову підтвердила, що нещодавні зміни, спрямовані на покращення антикорупційних гарантій в Угорщині, не усунули побоювання щодо стану демократії в країні, і не є підставою для передачі їй коштів на суму до 13,3 млрд євро.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

ЄС заблокував кошти через побоювання щодо корупції та низької незалежності судової системи в Угорщині, яка, у свою чергу, наклала вето на позику ЄС Києву та пропозицію щодо глобального корпоративного податку.

"Я відзначаю зусилля, докладені Угорщиною до цього часу для вжиття кількох заходів. Однак загальний ризик для бюджету ЄС залишається незмінним... Він не змінився на тлі останніх законодавчих змін, ухвалених в Угорщині", - написав у листі до постпредів ЄС єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

Однак Європейська комісія залишила відкритою можливість того, що інші 26 держав-членів ЄС можуть винагородити Будапешт за його останні кроки, ухваливши остаточне рішення.

Джерела повідомили, що країни ЄС можуть скористатися останніми змінами у законодавстві Угорщини, щоб схвалити виділення 5,8 млрд євро у рамках відновлення Угорщини після COVID-19. Таким чином сума заморожених коштів може бути знижена до 7,5 млрд євро.

Це обговорення має відбутися у понеділок. Між тим, складна головоломка може бути розв'язана на найвищому рівні ЄС, коли 27 національних лідерів блоку, включно з Орбаном, зустрінуться на саміті 15-16 грудня.

Тим часом, в ЄС лунають заклики позбутись принципу одностайності схвалення рішень через угорське вето у зв'язку з грошовою суперечкою.

Європарламент виступає за те, щоб гроші для Угорщини залишались замороженими. 24 листопада депутати переважною більшістю голосів підтримали відповідну резолюцію.
Ключові теги: ЄС, Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,6000
  0,1371
 0,36

Курс обміну валют на 09.12.22, 10:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3397  0,06 0,15 40,1410  0,03 0,09
EUR 40,8069  0,02 0,04 41,8834  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на 09.12.22, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес