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АНАЛІТИКА

Лідер Китаю закликає до торгівлі нафтою в юанях

 


Сі Цзіньпін на саміті Перської затоки заявив лідерам арабських держав, що Китай працюватиме над купівлею нафти та газу в юанях для реалізації мети - встановлення своєї валюти на міжнародному рівні та послаблення впливу долара на світову торгівлю.

Про це повідомляє Reuters. 

Найбільший експортер нафти Саудівська Аравія та економічний гігант Китай надіслали рішучі сигнали під час візиту Сі щодо "невтручання" в той час, коли відносини Ер-Ріяда з Вашингтоном зазнали випробувань через права людини, енергетичну політику та Росію.

Будь-який крок Саудівської Аравії щодо відмови від долара в торгівлі нафтою був би сейсмічним політичним кроком, яким Ер-Ріяд раніше погрожував перед обличчям можливого законодавства США, яке наражає членів ОПЕК на антимонопольні позови.

Зростання впливу Китаю в Перській затоці занепокоює США. 

На початку п'ятничних переговорів принц Мухаммед оголосив про "новий історичний етап відносин з Китаєм", що різко контрастує з незручними американсько-саудівськими зустрічами п'ять місяців тому, коли президент Джо Байден відвідав менший арабський саміт в Ер-Ріяді.

Попри те, що Саудівська Аравія та Китай підписали кілька угод про стратегічне та економічне партнерство, аналітики кажуть, що відносини залишаться здебільшого пов'язаними з енергетичними інтересами, хоча китайські фірми здійснили набіги на технологічний та інфраструктурний сектори.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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