Фінансові новини
- |
- 12.12.22
- |
- 06:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд узяв під варту відсторонену віцепрезидентку ЄП
05:48 12.12.2022 |
Суд у Брюсселі в неділю, 11 грудня, взяв під варту євродепутатку від Греції Єву Кайлі, а також ще трьох людей, повідомляє агентство AFP. Їм інкримінують участь у злочинній організації, відмиванні грошей та корупції.
Ще двох осіб, затриманих у цій справі, слідчий суддя постановив звільнити. Місцеві ЗМІ пишуть, що серед затриманих був колишній євродепутат від Італії Антоніо Панцері. Напередодні правоохоронці провели обшук у будинку ще одного депутата Європарламенту, передає dpa, не називаючи його імені. Під час обшуків у підозрюваних поліція вилучила комп'ютери, мобільні телефони та 600 тисяч євро.
Напередодні президентка Європейського парламенту (ЄП) Роберта Мецола вирішила "негайно призупинити всі повноваження, обов'язки та завдання", які були делеговані Кайлі в якості віцепрезидентки Європарламенту. Однак рішення про її звільнення з цієї посади може ухвалити лише сам парламент.
Гроші з Катару
За словами представників прокуратури, розслідування, в рамках яких були затримані Кайлі та інші люди, зосереджується на давніх звинуваченнях у тому, що Катар намагався "купити" вплив серед європейських політиків, щоб отримати право на проведення Чемпіонату світу з футболу, який зараз триває в країні.
За даними бельгійської поліції, неназвані особи, які діяли в інтересах Катару, платили величезні хабарі європейським політикам, аби вплинути на політичні дебати в Брюсселі.
Незадовго до початку чемпіонату Кайлі зустрілася з міністром праці Катару Алі бін Самих Аль-Маррі, а 22 листопада, виступаючи в Європарламенті, дала найпозитивнішу оцінку реформі ринку праці в Катарі, назвавши її "такою, що надихає арабський світ".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США наклали санкції на голову ОАСК Вовка
|Снаряди для HIMARS і 155-мм артилерії, посилення ППО: деталі нового пакета військової допомоги США
|Усунення мера Чернігова Атрошенка: Як влада зробила подарунок євроскептикам
|Порошенко отримав нагороду Міжнародного демократичного союзу за свободу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|12 країн ЄС закликають знизити стелю цін на газ
|Лідер Китаю закликає до торгівлі нафтою в юанях
|Туреччина почала пропускати танкери з нафтою через Босфор та Дарданелли
|Парламент Нідерландів пропонує заморозити вступ Сербії в ЄС через неприєднання до санкцій проти РФ
|Корупція в Європарламенті: обшук відбувся в будинку євродепутата, який публічно хвалив Катар
|Суд узяв під варту відсторонену віцепрезидентку ЄП
|Єврокомісія: реформ Угорщини недостатньо для розмороження мільярдів євро ЄС
Бізнес
|У США розслідують Neuralink Маска. Через випробування компанії загинули вже 1500 тварин
|Закон Мура живий, але коштує дорожче – технічний директор AMD Марк Пейпермайстер заперечив висловлювання Дженсена Хуанга
|Tesla відвантажила перші електричні вантажівки Semi — із запізненням на три роки
|Аналітики: у листопаді хакери вкрали понад $391 млн внаслідок зламів
|Apple прискорить виведення своїх заводів із Китаю, - WSJ
|Amazon Web Services надає Україні $75 млн на хмарні технології
|Ілон Маск анонсував перше вживлення чіпа в мозок людини