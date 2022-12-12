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АНАЛІТИКА

Суд узяв під варту відсторонену віцепрезидентку ЄП

 

Суд у Брюсселі в неділю, 11 грудня, взяв під варту євродепутатку від Греції Єву Кайлі, а також ще трьох людей, повідомляє агентство AFP. Їм інкримінують участь у злочинній організації, відмиванні грошей та корупції.

Ще двох осіб, затриманих у цій справі, слідчий суддя постановив звільнити. Місцеві ЗМІ пишуть, що серед затриманих був колишній євродепутат від Італії Антоніо Панцері. Напередодні правоохоронці провели обшук у будинку ще одного депутата Європарламенту, передає dpa, не називаючи його імені. Під час обшуків у підозрюваних поліція вилучила комп'ютери, мобільні телефони та 600 тисяч євро.

Напередодні президентка Європейського парламенту (ЄП) Роберта Мецола вирішила "негайно призупинити всі повноваження, обов'язки та завдання", які були делеговані Кайлі в якості віцепрезидентки Європарламенту. Однак рішення про її звільнення з цієї посади може ухвалити лише сам парламент.

Гроші з Катару

За словами представників прокуратури, розслідування, в рамках яких були затримані Кайлі та інші люди, зосереджується на давніх звинуваченнях у тому, що Катар намагався "купити" вплив серед європейських політиків, щоб отримати право на проведення Чемпіонату світу з футболу, який зараз триває в країні.

За даними бельгійської поліції, неназвані особи, які діяли в інтересах Катару, платили величезні хабарі європейським політикам, аби вплинути на політичні дебати в Брюсселі.

Незадовго до початку чемпіонату Кайлі зустрілася з міністром праці Катару Алі бін Самих Аль-Маррі, а 22 листопада, виступаючи в Європарламенті, дала найпозитивнішу оцінку реформі ринку праці в Катарі, назвавши її "такою, що надихає арабський світ".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

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