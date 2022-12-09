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США включили до санкційних списків ПКС РФ, Командування військово-транспортної авіації Росії - Мінфін
20:52 09.12.2022 |
США у п'ятницю впровадили санкції щодо трьох російських структур, зокрема проти Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії, повідомляє американський Мінфін.
У документі відомства зазначається, що під санкції також підпали 924 Державний центр безпілотної авіації Міноборони та Командування військово-транспортної авіації.
За даними американських ЗМІ, представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, у свою чергу, що ці структури "причетні до придбання іранських безпілотників".
Крім того, до санкційного списку включили компанію з виробництва в Росії анімаційних фільмів "КиноАтис".
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