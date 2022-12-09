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АНАЛІТИКА

Прем'єр Індії скасував зустріч із Путіним через війну в Україні, - Bloomberg

 

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді скасував щорічну зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, яка мала відбутися у грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, Моді ухвалив таке рішення через війну в Україні та ядерні загрози з боку Росії. Саміт при цьому триває з 2000-х років, і скасували його лише один раз - через пандемію коронавірусу 2020 року.

За словами джерел, скасування зустрічі не означає погіршення відносин між країнами, але індійський прем'єр вигод від таких контактів наразі не бачить.

Що Індія відмовиться від зустрічі, було очевидно вже після саміту ШОС у Самарканді, що відбувся у вересні, розповідає агентство. Тоді Моді закликав Путіна до миру та дипломатії та заявив, що нинішня епоха - це не епоха воєн.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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