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АНАЛІТИКА

Болгарія направить першу військову допомогу Україні, – ЗМІ

 

Болгарія надішле свою першу військову допомогу Україні після російського вторгнення після того, як парламент країни схвалив список озброєнь.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, Болгарія була однією з небагатьох країн ЄС, які не надсилали допомогу Україні.

Список озброєнь є засекреченим, але урядовці сказали, що країна надішле в основному легке озброєння та боєприпаси.

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія, яка є членом НАТО, не може дозволити собі відправити свої зенітно-ракетні комплекси російського виробництва або винищувачі МІГ-19 і СУ-25, чого хоче Київ.

"Мій підхід був консервативним, тому що мені потрібно забезпечити обороноздатність Болгарії. Допомога повністю відповідає пріоритетам України, але ми не надсилаємо системи С-300, а також літаки МІГ-29 чи СУ-25", - сказав Стоянов.

У серпні Міністерство економіки Болгарії схвалило угоди з експорту зброї на суму понад 1 млрд левів ($540,22 млн), більшість із яких призначалася для Польщі - одного з ключових центрів надсилання зброї в Україну.

Раніше повідомлялося, що Болгарія стала одним із найбільших непрямих постачальників зброї в Україну, продавши рекордну її кількість з початку повномасштабної війни.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Болгарія
 

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