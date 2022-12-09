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Болгарія направить першу військову допомогу Україні, – ЗМІ
17:00 09.12.2022 |
Болгарія надішле свою першу військову допомогу Україні після російського вторгнення після того, як парламент країни схвалив список озброєнь.
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, Болгарія була однією з небагатьох країн ЄС, які не надсилали допомогу Україні.
Список озброєнь є засекреченим, але урядовці сказали, що країна надішле в основному легке озброєння та боєприпаси.
Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія, яка є членом НАТО, не може дозволити собі відправити свої зенітно-ракетні комплекси російського виробництва або винищувачі МІГ-19 і СУ-25, чого хоче Київ.
"Мій підхід був консервативним, тому що мені потрібно забезпечити обороноздатність Болгарії. Допомога повністю відповідає пріоритетам України, але ми не надсилаємо системи С-300, а також літаки МІГ-29 чи СУ-25", - сказав Стоянов.
У серпні Міністерство економіки Болгарії схвалило угоди з експорту зброї на суму понад 1 млрд левів ($540,22 млн), більшість із яких призначалася для Польщі - одного з ключових центрів надсилання зброї в Україну.
Раніше повідомлялося, що Болгарія стала одним із найбільших непрямих постачальників зброї в Україну, продавши рекордну її кількість з початку повномасштабної війни.
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