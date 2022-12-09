Фінансові новини
- |
- 09.12.22
- |
- 18:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кількість доларових мільярдерів у світі у 2022 році знизилася на 87 осіб - UBS
16:44 09.12.2022 |
Сукупна кількість доларових мільярдерів у світі станом на березень 2022 року скоротилася на 87 осіб порівняно з тим самим періодом роком раніше, йдеться у дослідженні швейцарського банку UBS.
Аналітики банку нарахували у світі 2 668 мільярдерів. За рік 360 осіб втратили цей статус, а 273 - набули.
Сукупні статки доларових мільярдерів за рік скоротилися до $12,7 трлн із $13,1 трлн.
Аналітики UBS зазначають, що кількість мільярдерів та їхні загальні статки, найімовірніше, скоротилися ще сильніше після березня через падіння цін на різні активи.
Найбільше мільярдерів проживає в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - 1 084 особи, проте за сукупними статками ($4,2 трлн) регіон посідає друге місце, поступаючись США ($4,7 трлн у 735 осіб). У Західній Європі проживають 474 особи зі статком понад $1 млрд.
У Східній Європі через війну Росії проти України кількість мільярдерів скоротилася до 154 зі 127 роком раніше, причому вони втратили понад третину своїх грошей і володіли $455 млрд на кінець першого кварталу 2022 року.
Найбільше мільярдерів (392) займаються фінансами та інвестиціями, ще 348 осіб представляють ІТ-сектор, 338 - виробничу сферу.
Окреме опитування UBS показало, що 95% мільярдерів беруть на себе відповідальність за вирішення глобальних екологічних та соціальних проблем. Найбільш перспективними сферами для докладання своїх зусиль вони назвали розвиток сільськогосподарських технологій, забезпечення людей чистою водою та покращення санітарії, освіту, а також більш загальні економічні завдання, вирішення яких здатне знизити рівень бідності.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Усунення мера Чернігова Атрошенка: Як влада зробила подарунок євроскептикам
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко отримав нагороду Міжнародного демократичного союзу за свободу
|Одеська справа. Чи потягне Кауфман Труханова за собою
|Відсторонення мера Чернігова від посади має політичний характер, загрожує місцевому самоврядуванню і правам усіх українців - заява АМУ
|Закон про медіа впроваджує цензуру до онлайн видань
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Прем'єр Індії скасував зустріч із Путіним через війну в Україні, - Bloomberg
|Болгарія направить першу військову допомогу Україні, – ЗМІ
|Ощадбанк пішов проти РФ до Європейського суду з прав людини
|Кількість доларових мільярдерів у світі у 2022 році знизилася на 87 осіб - UBS
|У рамках нової місії ЄС Литва має намір навчити батальйон українців
|Німеччина ще не вирішила, чи давати Україні танки Leopard 2
Бізнес
|У США розслідують Neuralink Маска. Через випробування компанії загинули вже 1500 тварин
|Закон Мура живий, але коштує дорожче – технічний директор AMD Марк Пейпермайстер заперечив висловлювання Дженсена Хуанга
|Tesla відвантажила перші електричні вантажівки Semi — із запізненням на три роки
|Аналітики: у листопаді хакери вкрали понад $391 млн внаслідок зламів
|Apple прискорить виведення своїх заводів із Китаю, - WSJ
|Amazon Web Services надає Україні $75 млн на хмарні технології
|Ілон Маск анонсував перше вживлення чіпа в мозок людини