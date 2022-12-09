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АНАЛІТИКА

Німеччина ще не вирішила, чи давати Україні танки Leopard 2

 

Німеччина продовжує переговори з Вашингтоном та іншими партнерами щодо постачання танків Україні, але рішення щодо передачі своїх «Леопардів» поки що не прийняла.

Про це сказала на брифінгу в п'ятницю представниця пресслужби федерального уряду Крістіне Гоффманн, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Наш принцип відомий: ми не хочемо та не будемо постачати одноосібно, а лише в кооперації», - заявила Гоффманн і нагадала, що жодна з країн НАТО або партнерів досі не надала бойових танків для ЗСУ.

При цьому вона зауважила, що насправді відбуваються постійні та інтенсивні контакти між німецькою і американською сторонами, зокрема між радниками із зовнішньополітичних питань, відповідно, президента і канцлера щодо теми постачання Україні озброєнь.

Водночас Гоффманн підкреслила, що ніколи з боку США не лунало вимог або навіть прохання передати Україні бойові танки Lеopard 2.

«Німеччина як суверенна держава сама може вирішувати, що їй постачати та що не постачати», - додала вона.

Представник Міноборони ФРН Арно Коллац своєю чергою додав, що «переговори ведуться по всіх позиціях», але на цей час новин щодо намірів Німеччини поставити танки немає.

Як повідомлялося, днями ЗМІ писали, що американський уряд висловився про те, що Німеччина має повне право вибору, яку зброю вона хоче постачати. Радник президента Джо Байдена з безпеки Джейк Салліван, як зазначалося, закликав ФРН поставити Україні основні бойові танки Leopard 2, про що сказав раднику канцлера із зовнішньої політики Єнсу Пльотнеру ще в жовтні. Він уточнив, утім, що згода Америки на постачання німецьких танків не означає, що Вашингтон просить про це Берлін.
 

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