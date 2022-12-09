Ердоган хоче організувати експорт газу з Туркменістану до Європи в обхід РФ, – Bloomberg

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 14 грудня обговорить з президентами Туркменістану та Азербайджану можливість експорту туркменського газу через його країну до Європи.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на турецьких чиновників.

Ідея полягає у тому, щоб транспортувати газ через Каспійське море на танкерах до Азербайджану, а потім Південного газовим коридором до Туреччини, а звідти - до Європи.

Зазначається, що наразі неясно, коли почнуть надходити перші вантажі, або наскільки така ідея технічно можливо у найближчій перспективі.

Раніше вже велися дискусії щодо альтернативних маршрутів поставок туркменського газу в обхід Росії, але безуспішно. Утім, вторгнення Москви в Україну та хвилі на енергетичних ринках відродили ідеї щодо маршрутів транспортування енергоносіїв, які раніше вважалися малоймовірними.

Туреччина прагне стати ключовим маршрутом транзиту енергії завдяки своєму стратегічному розташуванню в Європі та Азії, а також контролю до Чорного моря. Для цього вона планує подвоїти потужність Трансанатолійського газопроводу (TANAP) до 32 млрд куб. м.

Азербайджан уже експортує газ до Європи, тоді як величезні ресурси Туркменістану в основному залишаються невикористаними.

Відповідно до даних статистичного огляду BP, третина газу, який зараз видобувається в Туркменістані, експортується до Китаю. Решта йде на внутрішні потреби або до Росії.

Доведені запаси туркменського газу становлять 13,6 трлн кубометрів на кінець 2020 року. Це приблизно третина від російських запасів.

Зустріч Ердогана з президентом Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим відбудеться у каспійському курортному місті Аваза.