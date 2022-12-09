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Британія ввела санкції проти молдовських політиків-втікачів Плахотнюка і Шора
13:59 09.12.2022 |
Велика Британія включила до свого санкційного списку молдовського проросійського політика Ілана Шора та колишнього "господаря" Молдови, що втік з країни, Влада Плахотнюка.
Про це йдеться у заяві британської влади у п'ятницю, пише "Європейська правда".
Британія оголосила, що список санкцій у сфері боротьби з корупцією поповнено іменами п'яти осіб, серед них - Ілан Шор та Влад Плахотнюк.
"Ілан Шор, голова партії "Шор" у Молдові, який, як повідомляється, причетний до скандалу з шахрайством у молдовському банку в 2014 році. Шор був звинувачений у хабарництві з метою отримати посаду голови Banca de Economii у 2014 році.
Владімір Плахотнюк, бізнесмен і колишній політик, який переховується від молдовського правосуддя, причетний до захоплення та корупції державних установ Молдови", - йдеться у повідомленні британського уряду.
У листопаді у Молдові дозволили заочно судити олігарха-втікача Плахотнюка у "справі мільярда".
Плахотнюк - молдовський олігарх, який фігурує в кількох кримінальних провадженнях. Під тиском США Плахотнюк утік з Молдови на тлі загострення політичної кризи у 2019 році. Він склав із себе повноваження голови Демократичної партії Молдови, яка до того часу була партією влади.
Ілана Шора, який також втік з країни від правосуддя, внесли до списку санкцій США, і в уряді Молдови розглядають шляхи ліквідації його партії "Шор".
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