Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія ввела санкції проти 5 представників силових структур РФ

 

Британія у п'ятницю ввела санкції проти 5 представників російських силових структур, винних у катуваннях, перешкоджанню запобігання насильству та участі у російському вторгненні в Україну. 

Про це йдеться у заяві британської влади у п'ятницю, пише "Європейська правда".

Британія оголосила, внесла до списку санкцій у зв'язку з порушенням прав людини Андрєя Тішеніна, співробітника ФСБ Росії в Криму, та Артура Шамбазова, старшого оперуповноваженого в АРК Крим. У 2015 році вони катували українця Олександра Костенка.

Крім того, під санкції потрапив Валентин Опарін, майор юстиції, та Олег Ткаченко, керівник відділу прокуратури Ростовської області. Вони обоє перешкоджали розгляду скарг щодо катувань, а Ткаченко також застосовував тортури для отримання свідчень.

Велика Британія також наклала санкції на російського полковника Ібатулліна, командира 90-ї танкової дивізії, яка перебувала на передовій після того, як Росія почала незаконне повномасштабне вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, Британія включила до свого санкційного списку також молдовського проросійського політика Ілана Шора та колишнього "господаря" Молдови, що втік з країни, Влада Плахотнюка.

Крім того, під санкції потрапив Валентин Опарін, майор юстиції, та Олег Ткаченко, керівник відділу прокуратури Ростовської області. Вони обоє перешкоджали розгляду скарг щодо катувань, а Ткаченко також застосовував тортури для отримання свідчень.

Велика Британія також наклала санкції на російського полковника Ібатулліна, командира 90-ї танкової дивізії, яка перебувала на передовій після того, як Росія почала незаконне повномасштабне вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, Британія включила до свого санкційного списку також молдовського проросійського політика Ілана Шора та колишнього "господаря" Молдови, що втік з країни, Влада Плахотнюка. 
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,4629
  0,0603
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3397  0,06 0,15 40,1410  0,03 0,09
EUR 40,8069  0,02 0,04 41,8834  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес