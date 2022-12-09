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Канада ввела санкції проти РФ, Ірану та М'янми за порушення прав людини
13:34 09.12.2022 |
Канада в п'ятницю запровадила нові санкції проти Росії, Ірану та М'янми, посилаючись на порушення прав людини урядами держав.
Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".
Заходи включають санкції проти 33 нинішніх та колишніх високопоставлених російських чиновників і шести організацій, причетних до систематичних порушень прав людини проти російських громадян, які протестували проти вторгнення Росії в Україну.
З моменту вторгнення Росії 24 лютого Канада запровадила санкції проти понад 1 500 фізичних та юридичних осіб з Росії, України та Білорусі.
Санкції також були введені проти 22 осіб в Ірані, серед яких високопоставлені представники судової влади, пенітенціарної системи та правоохоронних органів, а також політичні лідери.
Санкції проти Ірану були введені через день після того, як в Ірані повісили чоловіка, засудженого за поранення ножем охоронця і блокування вулиці в Тегерані під час нещодавніх антиурядових заворушень.
"Попереду ще багато роботи, але Канада ніколи не припинить відстоювати права людини", - заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі.
Окрім Ірану та Росії, Канада також запровадила санкції проти 12 фізичних та трьох юридичних осіб у М'янмі, які уможливлюють насильство з боку військових.
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