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АНАЛІТИКА

Болгарія перевіряє всі «золоті паспорти», 12 вже анулювали

 

Болгарія анулювала 12 так званих "золотих паспортів", а щодо п'яти інших процедура триває.

Про це заявив міністр юстиції Крум Зарков після закритого засідання моніторингової групи Європарламенту з питань демократії, верховенства права та основних прав у Брюсселі, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Міністр пояснив, що Болгарія видала трохи більше 120 таких паспортів в обмін на інвестиції. Суперечлива схема була нещодавно зупинена через критику з боку Європейської комісії та кілька порушень, виявлених при наданні громадянства заможним інвесторам з третіх країн.

В даний час Державне агентство національної безпеки (SANS) перевіряє кожен з виданих паспортів, але ніякої інформації про те, у кого був анульований паспорт і чому, не було надано.

Влітку 2021 року Янакі Стойлов, тимчасовий виконувач обов'язків міністра юстиції, передав до SANS низку справ про "золоті паспорти". На початку цього року Надія Йорданова, його наступниця в уряді Кирила Петкова, пояснила, що SANS виявила п'ять випадків серйозних порушень при отриманні болгарського громадянства і розслідування триває.

"Міністерство юстиції продемонструвало, що коли приходять досить чіткі дані, ми абсолютно не вагаючись відправляємо пропозицію президенту про позбавлення громадянства", - прокоментував Зарков.

Він додав, що після ухвалення законодавчих змін у попередньому парламенті подібні схеми діяли на Мальті та Кіпрі, але нещодавно Нікосія призупинила їх дію через побоювання щодо корупції. Лише Валлетта продовжує діяти і, як наслідок, їй загрожує судовий розгляд з боку ЄС.

Нагадаємо, Португалія з лютого отримала 10 запитів на "золоті візи" від росіян і відмовила всім.

Продаж громадянства не громадянам ЄС дозволяє таким інвесторам стати громадянами Євросоюзу, отримуючи свободу пересування та доступ до фінансових систем блоку.

І Європейська комісія, і Сполучені Штати раніше заявляли, що вони вживатимуть заходів, щоб зупинити такий продаж "золотих паспортів" багатим росіянам у рамках низки санкцій проти РФ після її вторгнення в Україну.
Ключові теги: Болгарія
 

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