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Мін'юст США має намір притягнути Трампа до відповідальності за неповагу до суду - ЗМІ

 

Мін'юст США намагається притягнути до відповідальності експрезидента Дональда Трампа за неповагу до суду внаслідок невиконання ним повістки про передання таємних документів, повідомляє CNN із посиланням на обізнані джерела.

"Міністерство юстиції просить федерального суддю притягнути Дональда Трампа до відповідальності за неповагу до суду за невиконання виданої цього літа повістки, що наказує колишньому президентові передати записи з позначкою "таємно", - заявили джерела телеканалу.

Згідно з ними, слухання у справі призначено на 9 грудня. Якщо Трампа визнають винним, йому загрожує штраф.

Маєток Трампа у Флориді в серпні обшукали агенти ФБР. Деякі ЗМІ написали, що обшук, імовірно, пов'язаний із розслідуванням незаконного привласнення Трампом документів Білого дому, які він зберігав у своєму маєтку Мар-а-Лаго після залишення посади президента. З ордера на обшук випливало, що ФБР проводить розслідування щодо можливого порушення колишнім главою держави закону про шпигунство, повідомляли американські ЗМІ.

Зовсім нещодавно прокурори заявили, що конфіденційні урядові документи все ще відсутні і що Трамп був зобов'язаний їх повернути.

Згідно з джерелом CNN, міністерство юстиції не розкрило юридичній команді Трампа, які матеріали, на його думку, не були повернені.

Прибічники Трампа вважають це розслідування політично мотивованим. Передбачається, що його мета - перешкодити ексглаві Білого дому брати участь у президентських виборах 2024 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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