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Конгрес США захистив одностатеві шлюби
10:30 09.12.2022 |
Слідом за американським Сенатом (верхньою палатою Конгресу США. - Ред.) Палата представників (нижня палата американського парламенту. - Ред.) схвалила 8 грудня закон про визнання одностатевих шлюбів на федеральному рівні.
Акт, який отримав назву "Про повагу до шлюбу", схвалили, щоби запобігти можливому скасуванню консервативними суддями Верховного суду США права на одностатеві шлюби, яке діє з 2015 року.
У липні Верховний суд, у якому більшість зараз займають консервативні судді, вже скасував конституційне право на аборти, передавши питання дозволу або заборони абортів на рівень штатів. Представники Демократичної партії США побоювалися, що подібне рішення ухвалять і щодо одностатевих шлюбів.
У верхній палаті документ підтримав 61 сенатор, тоді як 36 проголосували проти. "За" висловились всі демократи та 12 їхніх колег-республіканців. У нижній палаті закон підтримали 258 конгресменів: усі демократи та 39 республіканців. Проти проголосували 169 членів Республіканської партії. Очікується, що президент США Джо Байден підпише його без зайвої тяганини.
Законом передбачається, що всі американські штати визнають укладені в інших штатах одностатеві шлюби. Водночас це не означає, що такий шлюб можна буде укласти в усіх штатах.
Крім того, скасовується закон, згідно з яким шлюбом проголошується союз чоловіка та жінки. Агентство AFP нагадує, що, згідно з опитуваннями, одностатеві шлюби підтримують понад 70 відсотків жителів США.
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