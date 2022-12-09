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АНАЛІТИКА

Франція робить презервативи безкоштовними для молоді

 

У Франції з 1 січня 2023 року люди віком від 18 до 25 років зможуть безкоштовно отримувати в аптеках презервативи. Про це ввечері в четвер, 8 грудня, заявив президент країни Еммануель Макрон.

"Серед молоді зростає кількість захворювань, що передаються статевим шляхом. Саме тому ми розпочинаємо маленьку превентивну революцію", - написав він у Twitter.

Макрон додав, що це нововведення підтримуватиметься й іншими заходами, зокрема, безкоштовним доступом усіх жінок до екстреної контрацепції в аптеках, а також безкоштовним обстеженням осіб до 26 років без рецепту на інфекції, що передаються статевим шляхом, окрім вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).

У Франції вже діє низка заходів, що полегшують доступ молоді до протизаплідних засобів і заходів профілактики та лікування.

Так, з 2022 року доступ до контрацептивів став безкоштовним для французьких жінок віком від 18 до 25 років. Витрати на контрацепцію (протизаплідні пігулки, внутрішньоматкові спіралі, контрацептивні пластирі) та пов'язані з нею процедури (щорічну консультацію лікаря, біологічні аналізи) покриває медичне страхування.

До цього контрацепція була безкоштовною у Франції лише для неповнолітніх дівчат, як і в низці інших європейських країн, таких як Німеччина, Бельгія, Нідерланди чи Норвегія. Французька влада розширила програму, спрямовану на запобігання небажаній вагітності, за результатами досліджень, які вказали, що молоді жінки часто відмовляються від використання протизаплідних засобів із фінансових причин.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Франція
 

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