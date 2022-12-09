Європейська система протиповітряної оборони може з'явитися за 5 років – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що загальноєвропейську систему протиповітряної оборони вдасться побудувати за 5 років.

Про це йдеться в інтерв'ю медіагрупі Funke опублікованому на його сайті.

Шольц підкреслив, що 14 країн Європи зацікавлені в тому, щоб створити в ЄС "Небесний щит".

"Я сподіваюся, що захисний щит буде створено протягом наступних п'яти років.Зараз уряд спілкується з виробниками різних систем, щоб підготувати конкретні рішення", - сказав він.

Та нагадав про створений фонд у 100 мільярдів євро, кошти з якого можуть піти на цей проєкт.

"Ми створили спеціальний фонд у 100 мільярдів євро, щоб мати можливість здійснювати необхідні витрати", - сказав Шольц.

Нагадаємо, про ідею створити спільну систему ППО для Європи Олаф Шольц розповів під час свого виступу в Карловому університеті в Празі в серпні 2022 року.

Проєкт спільно ППО розглядають як відповідь на війну Росії проти України. Крім того, Шольц повідомив, що Німеччина інвестуватиме "значні кошти" в протиповітряну оборону в найближчі роки.

Також він зазначив, що європейським країнам варто "багато чого наздогнати" для захисту з повітря та космосу.

Тоді йшлося пор участь у розробці спільної системи захисту неба для Німеччини, Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Чехії, Словаччини та партнерів у Скандинавії.