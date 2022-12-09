Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейська система протиповітряної оборони може з'явитися за 5 років – Шольц

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що загальноєвропейську систему протиповітряної оборони вдасться побудувати за 5 років.

Про це йдеться в інтерв'ю медіагрупі Funke опублікованому на його сайті.

Шольц підкреслив, що 14 країн Європи зацікавлені в тому, щоб створити в ЄС "Небесний щит".

"Я сподіваюся, що захисний щит буде створено протягом наступних п'яти років.Зараз уряд спілкується з виробниками різних систем, щоб підготувати конкретні рішення", - сказав він.

Та нагадав про створений фонд у 100 мільярдів євро, кошти з якого можуть піти на цей проєкт.

"Ми створили спеціальний фонд у 100 мільярдів євро, щоб мати можливість здійснювати необхідні витрати", - сказав Шольц.

Нагадаємо, про ідею створити спільну систему ППО для Європи Олаф Шольц розповів під час свого виступу в Карловому університеті в Празі в серпні 2022 року.

Проєкт спільно ППО розглядають як відповідь на війну Росії проти України. Крім того, Шольц повідомив, що Німеччина інвестуватиме "значні кошти" в протиповітряну оборону в найближчі роки.

Також він зазначив, що європейським країнам варто "багато чого наздогнати" для захисту з повітря та космосу.

Тоді йшлося пор участь у розробці спільної системи захисту неба для Німеччини, Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Чехії, Словаччини та партнерів у Скандинавії.
За матеріалами: Мілітарний
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,4629
  0,0603
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3925  0,01 0,02 40,1815  0,01 0,01
EUR 40,7275  0,10 0,23 41,7900  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9290  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес