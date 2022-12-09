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Європейська система протиповітряної оборони може з'явитися за 5 років – Шольц
09:32 09.12.2022 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що загальноєвропейську систему протиповітряної оборони вдасться побудувати за 5 років.
Про це йдеться в інтерв'ю медіагрупі Funke опублікованому на його сайті.
Шольц підкреслив, що 14 країн Європи зацікавлені в тому, щоб створити в ЄС "Небесний щит".
"Я сподіваюся, що захисний щит буде створено протягом наступних п'яти років.Зараз уряд спілкується з виробниками різних систем, щоб підготувати конкретні рішення", - сказав він.
Та нагадав про створений фонд у 100 мільярдів євро, кошти з якого можуть піти на цей проєкт.
"Ми створили спеціальний фонд у 100 мільярдів євро, щоб мати можливість здійснювати необхідні витрати", - сказав Шольц.
Нагадаємо, про ідею створити спільну систему ППО для Європи Олаф Шольц розповів під час свого виступу в Карловому університеті в Празі в серпні 2022 року.
Проєкт спільно ППО розглядають як відповідь на війну Росії проти України. Крім того, Шольц повідомив, що Німеччина інвестуватиме "значні кошти" в протиповітряну оборону в найближчі роки.
Також він зазначив, що європейським країнам варто "багато чого наздогнати" для захисту з повітря та космосу.
Тоді йшлося пор участь у розробці спільної системи захисту неба для Німеччини, Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Чехії, Словаччини та партнерів у Скандинавії.
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