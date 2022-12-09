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У Криму зупинено будівництво соціальних об'єктів через відсутність бетону - Ташева
09:23 09.12.2022 |
На території тимчасово окупованого Криму зупинено будівництво всіх соціальних об'єктів через відсутність постачань бетону, повідомила постійна представниця президента в АР Крим Таміла Ташева.
"Нам відомо, що в окупованому Криму зупинилося все будівництво соціальних об'єктів за т.зв. держзамовленнями. Причиною стала відсутність постачань цементу, відповідно, бетону. Цікаво дізнатися, куди подівся весь бетон у Криму? Наскільки стало відомо, бахчисарайський цементний завод "Індустрія" першочергово забезпечує так званого пріоритетного замовника - Міноборони РФ", - заявила Ташева на брифінгу в Офісі президента в четвер.
Нині, за її словами, на заводі села Шкільне Сімферопольського району розпочато виробництво протитанкових загороджень - т.зв. зубів дракона, а в північну частину Криму вантажівками завозяться бетонні конструкції для їх зведення.
Ташева також зазначила, що на сьогодні в Криму не вистачає близько 2 тис. медиків.
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