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АНАЛІТИКА

У Криму зупинено будівництво соціальних об'єктів через відсутність бетону - Ташева

 

На території тимчасово окупованого Криму зупинено будівництво всіх соціальних об'єктів через відсутність постачань бетону, повідомила постійна представниця президента в АР Крим Таміла Ташева.

"Нам відомо, що в окупованому Криму зупинилося все будівництво соціальних об'єктів за т.зв. держзамовленнями. Причиною стала відсутність постачань цементу, відповідно, бетону. Цікаво дізнатися, куди подівся весь бетон у Криму? Наскільки стало відомо, бахчисарайський цементний завод "Індустрія" першочергово забезпечує так званого пріоритетного замовника - Міноборони РФ", - заявила Ташева на брифінгу в Офісі президента в четвер.

Нині, за її словами, на заводі села Шкільне Сімферопольського району розпочато виробництво протитанкових загороджень - т.зв. зубів дракона, а в північну частину Криму вантажівками завозяться бетонні конструкції для їх зведення.

Ташева також зазначила, що на сьогодні в Криму не вистачає близько 2 тис. медиків. 
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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