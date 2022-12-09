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США ввели санкції проти турецького енергетичного магната і довіреної особи Ердогана
09:14 09.12.2022 |
США запровадили санкції проти турецького енергетичного магната Сіткі Айана, довіреної особи президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Про це йдеться в заяві на сайті Мінфіну США, пише "Європейська правда".
Вашингтон заявив, що Айана допомагав Ірану в незаконному продажі нафти для фінансування союзників цієї країни з терору, включно з ліванською "Хезболлою".
Казначейство США, яке стежить за дотриманням американських санкцій, у своїй заяві повідомило, що Айан очолював мережу обходу санкцій, яка сприяла продажу нафти на сотні мільйонів доларів для іранських "Сил Кудс", воєнізованого підрозділу Корпусу вартових ісламської революції, відповідального за зовнішні операції.
"Компанії Айана укладали міжнародні контракти на продаж іранської нафти з іноземними покупцями, організовували постачання нафти та допомагали відмивати доходи, приховуючи іранське походження нафти і зацікавленість Сил Кудс у продажах", - йдеться в повідомленні.
У травні США наклали санкції на низку підставних компаній та інших осіб, залучених у мережу Айана, але самого бізнесмена в списку не було.
Крім Айана і його енергетичного конгломерату ASB Group, Казначейство запровадило санкції проти його сина Бахаддіна, який працює в цій компанії, і Касима Озтаса, який обіймає там керівну посаду.
Активи тих, хто потрапив під санкції, будуть заморожені в США, а американцям заборонено вести з ними справи. Неамериканці, які мають справу з цими сторонами, також можуть підпасти під санкції, що зазвичай ускладнює продовження бізнесу для тих, хто потрапив до санкційного списку.
Нагадаємо, Туреччина проведе в п'ятницю в Анкарі переговори з російською делегацією, щоб домовитися про знижку на понад 25% на російський газ.
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