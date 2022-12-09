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АНАЛІТИКА

Суд ЄС зобов'язав Google видаляти недостовірні дані

 

Верховний суд Євросоюзу зобов'язав компанію Google видаляти недостовірні дані з пошуковика, якщо користувачі можуть довести, що вони неточні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, підрозділ Alphabet Google (GOOGL.O) повинен видалити дані з результатів онлайн-пошуку, якщо користувачі можуть довести їх неточність.

"Прихильники свободи слова та прихильники прав на конфіденційність останніми роками сперечалися через "право людей бути забутими" в інтернеті, тобто вони повинні мати можливість видалити свої цифрові сліди з інтернету. Оператор пошукової системи повинен скасувати посилання на інформацію, знайдену в контенті, на який посилається, якщо особа, яка вимагає скасування посилань, доведе, що така інформація є явно неточною", - йдеться у повідомленні Суду.

За даними Reuters, справа в Суді ЄС стосувалася двох керівників групи інвестиційних компаній, які попросили Google видалити результати пошуку, що пов'язують їхні імена з певними статтями, що критикують інвестиційну модель групи. Вони також хотіли, щоб Google видалив їхні фото з результатів пошуку. Компанія відхилила запити, заявивши, що не знає, чи була інформація в статтях точною або неточною.

Представники німецької компанії звернулися з позовом до німецького суду, який у свою чергу - за порадою до Суду ЄС щодо балансу між правом бути забутим і правом на свободу вираження поглядів та інформації. Судді відповіли, що такі докази не обов'язково випливають із судового рішення проти видавців вебсайтів і що користувачі мають надати лише ті докази, які можуть обґрунтовано вимагатися від них.

Той самий Суд у 2014 році закріпив право бути забутим, заявивши, що люди можуть вимагати від пошукових систем, таких як Google, видалити невідповідну або нерелевантну інформацію з вебрезультатів, які з'являються під пошуковими запитами за їхніми іменами.

"Рішення передувало знаковим правилам конфіденційності ЄС, які набули чинності в 2018 році та стверджують, що право бути забутим виключається, якщо обробка персональних даних необхідна для реалізації права на інформацію", - зауважило видання.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Google, ЄС
 

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