Норвегія приєдналася до «стелі цін» на російську нафту

Норвегія запровадила граничну ціну на російську нафту, що транспортується морським шляхом, на рівні 60 доларів за барель відповідно до рішення Європейського Союзу та країн "Групи семи".

Як повідомляє "Європейська правда", таке в четвер оголосило міністерство закордонних справ Норвегії.

Відомство повідомляє, що мета заходу полягає у зменшенні доходу Росії від продажу нафти третім країнам, а отже - зменшення її здатності фінансувати війну в Україні, що порушує міжнародне право.

"Норвегія продовжує підтримувати ЄС та інших союзників у плані санкцій проти Росії для того, щоб і далі чинити тиск на уряд країни й тих, хто його підтримує", - зазначила глава норвезького МЗС Аннікен Гуїтфельдт.

Зовнішньополітичне відомство Норвегії нагадує, що раніше Осло приєдналося до санкцій ЄС, які з 5 грудня передбачають заборону імпорту, купівлі й перевезення російської нафти. Водночас із запровадженням граничної ціни були внесені деякі зміни, аби дозволити деякі послуги для нафти з Росії, яка продається за ціною, нижчою від встановленої "стелі".

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити "стелю цін" на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.

Функціонування механізму граничної ціни буде переглядатися кожні два місяці з метою реагування на розвиток ситуації на ринку, і буде встановлюватися на рівні, щонайменше, на 5% нижче середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних Міжнародного енергетичного агентства.

У Росії раніше неодноразово заявляли, що не будуть дотримуватися "стелі цін", стверджуючи, що вона не є ринковою та може мати серйозні наслідки для світового ринку нафти.