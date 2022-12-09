Фінансові новини
- |
- 09.12.22
- |
- 08:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Палата представників США підтримала оборонний бюджет із $800 млн для України
07:46 09.12.2022 |
Нижня палата американського Конгресу - Палата представників - у четвер підтримала ухвалення Закону про повноваження в галузі національної оборони (NDAA) на 2023 фінансовий рік, який передбачає 858 мільярдів доларів бюджету на оборону.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
За документ проголосували 350 членів Палати представників, проти висловилися 80. Голосів за виявилося набагато більше за дві третини, які були необхідні для схвалення залонопроєкту й відправлення його в Сенат.
Компромісний варіант NDAA - обов'язкового для проходження законопроєкту, що визначає політику Пентагону, - став результатом багатомісячних перемовин між республіканцями та демократами в Сенаті та Палаті представників.
Законопроєкт санкціонує видатки на оборону на 45 мільярдів доларів більше, ніж просив президент США Джо Байден, оскільки учасники перемовин у Конгресі прагнули врахувати наслідки глобальної інфляції та надати додаткову допомогу в гарантуванні безпеки України.
У рекордному в історії США оборонному бюджеті передбачене, серед іншого, виділення щонайменше 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні - це на 500 мільйонів більше, ніж просила адміністрація Байдена на початку цього року.
NDAA містить й інші політичні положення, зокрема підвищення заробітної плати військовослужбовцям на 4,6%. посилення військово-повітряних сил і засобів захисту від наземних бойових дій, а також зміцнення кібербезпеки.
Тепер документ для набуття ним чинності має схвалити Сенат і підписати президент США.
Нагадаємо, у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну Конгрес виділив близько 66 мільярдів доларів на фінансування військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні, а також поповнення Пентагоном запасів зброї.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Відсторонення мера Чернігова від посади має політичний характер, загрожує місцевому самоврядуванню і правам усіх українців - заява АМУ
|Закон про медіа впроваджує цензуру до онлайн видань
|Сенат США розгляне резолюцію про визнання дій РФ геноцидом проти українського народу
|Єврокомісія підготувала 9-й пакет санкцій проти РФ: ще три банки, 200 осіб та обмеження експорту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Суд ЄС зобов'язав Google видаляти недостовірні дані
|Норвегія приєдналася до «стелі цін» на російську нафту
|Пентагон зробив два великі замовлення на розширення виробництва артилерійських снарядів 155 мм для постачання ЗСУ
|Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм для України – глава МЗС
|Палата представників США підтримала оборонний бюджет із $800 млн для України
|Єврокомісія та ЄБРР виділили 1 мільярд євро на "коридори солідарності" з Україною
Бізнес
|Apple прискорить виведення своїх заводів із Китаю, - WSJ
|Amazon Web Services надає Україні $75 млн на хмарні технології
|Ілон Маск анонсував перше вживлення чіпа в мозок людини
|Міжнародний експеримент із чотириденним робочим тижнем визнали успіхом: задоволені всі
|Препарат леканемаб став проривом у лікуванні хвороби Альцгеймера
|Corning анонсувала захисне скло Gorilla Glass Victus 2, здатне виживати під час падіння на бетон з висоти до 1 метра
|Засновник Alibaba переїхав до Японії через тиск китайської влади, - Financial Times