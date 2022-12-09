Палата представників США підтримала оборонний бюджет із $800 млн для України

Нижня палата американського Конгресу - Палата представників - у четвер підтримала ухвалення Закону про повноваження в галузі національної оборони (NDAA) на 2023 фінансовий рік, який передбачає 858 мільярдів доларів бюджету на оборону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За документ проголосували 350 членів Палати представників, проти висловилися 80. Голосів за виявилося набагато більше за дві третини, які були необхідні для схвалення залонопроєкту й відправлення його в Сенат.

Компромісний варіант NDAA - обов'язкового для проходження законопроєкту, що визначає політику Пентагону, - став результатом багатомісячних перемовин між республіканцями та демократами в Сенаті та Палаті представників.

Законопроєкт санкціонує видатки на оборону на 45 мільярдів доларів більше, ніж просив президент США Джо Байден, оскільки учасники перемовин у Конгресі прагнули врахувати наслідки глобальної інфляції та надати додаткову допомогу в гарантуванні безпеки України.

У рекордному в історії США оборонному бюджеті передбачене, серед іншого, виділення щонайменше 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні - це на 500 мільйонів більше, ніж просила адміністрація Байдена на початку цього року.

NDAA містить й інші політичні положення, зокрема підвищення заробітної плати військовослужбовцям на 4,6%. посилення військово-повітряних сил і засобів захисту від наземних бойових дій, а також зміцнення кібербезпеки.

Тепер документ для набуття ним чинності має схвалити Сенат і підписати президент США.

Нагадаємо, у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну Конгрес виділив близько 66 мільярдів доларів на фінансування військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні, а також поповнення Пентагоном запасів зброї.