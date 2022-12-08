Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Британії випустили в обіг перші монети із Чарльзом III

 

Поштові відділення по всьому Сполученому Королівству з четверга почали отримувати 4,9 мільйона монет номіналом 50 пенсів із зображенням нового британського короля Чарльза III.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив Королівський монетний двір Британії.

Монети спершу будуть розповсюджуватися як решта під час покупок у крамницях. Загалом в обіг надійде 9,6 мільйона нових монет номіналом 50 пенсів, решту буде випущено відповідно до попиту.

Портрет короля на монеті, який отримав особисте схвалення Чарльза, був створений скульптором Мартіном Дженнінгсом, повідомили у Монетному дворі. За традицією, портрет короля звернений уліво, в протилежний бік від королеви Єлизавети II.

На реверсі 50 пенсів зображено дизайн, який вперше з'явився на короні, що використовувалася під час коронації Єлизавети II 1953 року, - чотири чверті королівського герба, зображені всередині щита.

Усі монети Великої Британії із зображенням Єлизавети II залишатимуться законним платіжним засобом та перебуватимуть в активному обігу. Історично склалося так, що монети із зображенням різних монархів перебувають в обігу одночасно.

Наразі у Великій Британії в обігу перебувають близько 27 мільярдів монет із зображенням покійної королеви. Вони будуть замінюватися з часом у міру їхнього пошкодження або зношення, а також для задоволення попиту на нові монети.

Королівський монетний двір Британії вже понад 1100 років карбує монети із зображенням монарха.

Як повідомлялося, нові банкноти британських фунтів стерлінгів із зображенням короля Великої Британії Чарльза III будуть представлені до кінця року та надійдуть в обіг до середини 2024 року.
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,4629
  0,0603
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3988  0,06 0,16 40,1758  0,05 0,12
EUR 40,8231  0,12 0,29 41,8858  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9290  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес