У Британії випустили в обіг перші монети із Чарльзом III

Поштові відділення по всьому Сполученому Королівству з четверга почали отримувати 4,9 мільйона монет номіналом 50 пенсів із зображенням нового британського короля Чарльза III.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив Королівський монетний двір Британії.

Монети спершу будуть розповсюджуватися як решта під час покупок у крамницях. Загалом в обіг надійде 9,6 мільйона нових монет номіналом 50 пенсів, решту буде випущено відповідно до попиту.

Портрет короля на монеті, який отримав особисте схвалення Чарльза, був створений скульптором Мартіном Дженнінгсом, повідомили у Монетному дворі. За традицією, портрет короля звернений уліво, в протилежний бік від королеви Єлизавети II.

На реверсі 50 пенсів зображено дизайн, який вперше з'явився на короні, що використовувалася під час коронації Єлизавети II 1953 року, - чотири чверті королівського герба, зображені всередині щита.

Усі монети Великої Британії із зображенням Єлизавети II залишатимуться законним платіжним засобом та перебуватимуть в активному обігу. Історично склалося так, що монети із зображенням різних монархів перебувають в обігу одночасно.

Наразі у Великій Британії в обігу перебувають близько 27 мільярдів монет із зображенням покійної королеви. Вони будуть замінюватися з часом у міру їхнього пошкодження або зношення, а також для задоволення попиту на нові монети.

Королівський монетний двір Британії вже понад 1100 років карбує монети із зображенням монарха.

Як повідомлялося, нові банкноти британських фунтів стерлінгів із зображенням короля Великої Британії Чарльза III будуть представлені до кінця року та надійдуть в обіг до середини 2024 року.